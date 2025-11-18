На Украину прибыли 50 депортированных из США граждан

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Через границу с Польшей на Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Сегодня через пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей из США были возвращены 50 граждан", - сказал он в комментарии изданию "Общественное. Новости".

По его словам, ранее Киеву поступила информация от американской стороны о намерениях депортировать транзитом через Польшу ряд лиц без гражданства США, являющихся выходцами с Украины. Он уточнил, что пограничники оформили их "на въезд на Украину в соответствии с определенными законодательством правилами". "Украина в любых случаях принимает своих граждан. В настоящее время также выясняются обстоятельства, из-за чего в отношении них было принято решение о принудительном выдворении", - добавил Демченко.

14 ноября посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила газете The Washington Post, что власти США готовятся депортировать около 80 украинцев, нарушивших американское законодательство.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.