Глава МИД Турции проинформирует Россию о переговорах с Зеленским при одном условии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может проинформировать российскую сторону об итогах переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые состоятся 19 ноября, если будет достигнут «положительный результат». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров Москве, которая никого не направляет на встречу, если будет достигнут положительный результат, включая возможность обмена пленными», — заявил один из источников Bloomberg.

Украина готовится активизировать переговоры о мире, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Для этого он едет в Турцию. Туда также направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Российская сторона на этих переговорах присутствовать не будет, сообщили в Кремле. Более того, Москва не получала предложений о возобновлении процесса.