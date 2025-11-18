В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

Ироничная деталь соглашения о покупке Украиной французских истребителей Rafale заключается в том, что Киев не получит самолетов до конца боевых действий. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
Макрон трижды подал странный знак Зеленскому, проведя пальцем под носом
Прауд также допустил, что европейские государства скоро призовут Украину урезать свой бюджет.
17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставках Rafale на Украину.