В Британии заметили ироничную деталь в соглашении Макрона и Зеленского

Ироничная деталь соглашения о покупке Украиной французских истребителей Rafale заключается в том, что Киев не получит самолетов до конца боевых действий. Об этом заявил британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.

«Ирония в том, что деньги налогоплательщиков Британии и Германии идут Украине на покупку французских (и шведских) истребителей, но они не поступят на вооружение до окончания боевых действий», — подчеркнул дипломат.

Прауд также допустил, что европейские государства скоро призовут Украину урезать свой бюджет.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставках Rafale на Украину.