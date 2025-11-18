Афганистан накинулся с обвинениями на ООН

Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Моттаки обвинил ООН в двойных стандартах по отношению к его стране. Об этом сообщает Ariana news.

Во время своего выступления на пятом координационном совещании отраслевых министерств и представительств агентств ООН в Кабуле, Моттаки заявил, что поддержке народа Афганистана препятствуют политические соображения. Он добавил, что политика связывания гуманитарной помощи с политическими условиями уже оказала вредное воздействие на граждан его страны.

Кроме того, Моттаки заявил, что чиновники из Афганистана «часто исключаются из официальных встреч в то время, когда требуется более тесное сотрудничество». При этом министр считает, что Афганистан предпринимает практические шаги для решения своих основных проблем, но без помощи международного сообщества.

«Несмотря на ограниченные финансовые ресурсы, правительству удалось добиться прогресса, однако международная помощь не смогла удовлетворить насущные потребности страны», — заявил он.

Ранее глава минобороны Пакистана заявил, что режим талибов не представляет Афганистан.