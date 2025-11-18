Евродепутат направил Каллас письмо с призывом по России

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер обратился к представителю Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике Кае Каллас с призывом восстановить политический диалог с Москвой и отказаться от планов военной интеграции Украины в европейские структуры. Об этом он написал в социальной сети X.

«Сегодня я направил открытое письмо верховному представителю Кае Каллас и поделился им со всеми моими коллегами в Европейском парламенте», — написал он.

В своем письме евродепутат перечислил восемь принципов, которые, по его мнению, должны лечь в основу нового курса ЕС. Он призвал возобновить диалог с Россией, задействовать механизмы ОБСЕ для выработки гарантий безопасности и обеспечить защиту прав меньшинств и религиозных свобод.

Кроме того, Картайзер указал на необходимость борьбы с радикальным национализмом, более прагматичного подхода к вопросам территориальной целостности, реалистичных договоренностей по безопасности Украины, подготовки послевоенного восстановления страны, а также дипломатии, направленной на снижение эскалации, а не ее усиление.

Ранее Картайзер, комментируя свое участие в форуме БРИКС в Сочи, заявил, что ЕС и России необходимо использовать все возможности для активизации контактов между политиками.