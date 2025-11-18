По информации Report24, Ганноверский университет намерен избавиться от 22 тысяч яблонь, чтобы освободить место для солнечной электростанции. Этот шаг позиционируется как вклад в защиту окружающей среды.

Университет Лейбница планирует переоборудовать территорию в Зарштедт-Рюте, где в настоящее время расположен яблоневый сад, в крупный объект солнечной энергетики, стремясь к сокращению выбросов. Потребности университета в электроэнергии значительны: в 2024 году было потреблено 46 гигаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением небольшого города, а затраты составили около 28 миллионов евро.

Клаус Хане, фермер, арендующий землю под яблоневый сад, столкнулся с угрозой разорения. Уничтожение сада, являющегося и экосистемой, и региональным производителем продуктов питания, ставит под вопрос целесообразность такой "зеленой" политики.

Подобные инициативы наблюдаются и в других странах Европы. В Испании ради солнечных панелей вырубаются оливковые рощи, насчитывающие сотни тысяч деревьев. В Италии, в провинции Бари, около двух тысяч вековых оливковых деревьев стали жертвами строительства солнечной электростанции. В самой Германии 120 тысяч деревьев заповедного Висбаденского леса, известного по сказкам братьев Гримм, уничтожаются для установки ветрогенераторов; некоторым деревьям около 600 лет.

Очевидно, что представления апологетов "зеленой" экономики о благополучии планеты расходятся с общепринятыми понятиями.