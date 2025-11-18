Раскрыто, что ждет Умерова в случае возвращения на Украину

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров вполне может оказаться на скамье подсудимых. По мнению политика, он напрямую был вовлечен в коррупционные схемы бизнесмена Тимура Миндича, пишет NEWS.ru.

Собеседник издания назвал это достаточным основанием, чтобы, по крайней мере, предъявить Умерову уведомление о подозрении, что по уголовному законодательству Украины означает начало уголовного процесса.

В случае Умерова может быть выбрана очень серьезная мера пресечения, считает политик.

Также он допустил, что представители властной верхушки скоро массово побегут с Украины, а фигурантами уголовного дела могут стать в том числе Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

