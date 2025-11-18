Стала известна цель визита Зеленского в Турцию

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали о цели визита Владимира Зеленского в Анкару. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттина Дурана, на встречу с Зеленским в Анкару также прибудет спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. При этом, турецкая сторона нацелена на возобновление переговорного процесса между Россией и Украиной в Стамбуле.

«В ходе переговоров, которые пройдут в Анкаре, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с нашим стратегическим партнером Украиной, а также текущие события, связанные с войной между Россией и Украиной, в том числе стамбульский процесс, установление перемирия и усилия по достижению постоянного урегулирования», — сообщил Дуран.

Ранее Зеленский заявил о планах поехать в Турцию для подготовки к активизации переговоров с Россией.