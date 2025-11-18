Сосуд с кровью Христа впервые доставили в Рим

Орошенную кровью Христа землю впервые доставили из северного города Мантуя в римскую церковь Святого Спасителя в Лауро. Эта реликвия, которая никогда ранее не покидала пределов церкви, теперь открыта для поклонения.

© Вечерняя Москва

Прибытие значимой святыни ознаменовалось торжественной мессой, которую провел монсеньор Эдоардо Черрато, почетный епископ Ивреи. Сосуд с землей был доставлен в Рим в рамках Юбилейного года христианства. У верующих будет возможность прикоснуться к реликвии до 25 ноября.

Особое событие запланировано на 21 ноября, когда состоится процессия через реку Тибр к собору Святого Петра. Там пройдет еще одна торжественная служба, во время которой впервые за века будет выставлено копье римского сотника Лонгина, хранящееся в Ватикане.

По христианскому преданию, именно Лонгин, будучи римским сотником, проткнул копьем распятого Христа. Считается, что брызнувшая на его глаза кровь Спасителя исцелила его от катаракты и привела к обращению в христианство, передает ТАСС.

Частицу мощей святителя Николая Чудотворца летом доставили в Звенигород. Святыню привезли в Никольский храм на Николиной Горе, а также в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском, где она находилась с 10 по 12 августа.