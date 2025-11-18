Президент США Дональд Трамп без лишних раздумий одобрит замену Владимира Зеленского, если на пост главы Украины найдется подходящий под требования Запада кандидат, пишет портал Sohu.

По данным портала, в ноябре на Украине разразился очередной коррупционный скандал с участием людей из ближайшего окружения украинского лидера.

В связи с этим, люди вышли на акции протеста в Киеве, оппозиция воспряла и работает над тем, чтобы убрать Зеленского с политического поля.

В целом, пояснил автор публикации, позиции большинства сторон понятны, непредсказуемыми остаются только намерения Трампа.

Обозреватель заметил, что слухи о том, что Трамп хочет найти более послушного человека, ходят уже давно, но он не проявляет последовательности в вопросе: иногда он конфликтует с Зеленским и даже угрожает Украине, но иногда выступает от ее имени с выпадами в сторону России.

«О чем думает Трамп? На самом деле ответ очевиден: если на замену Зеленскому найдут более подходящего для Вашингтона кандидата, Трамп это сразу одобрит. Но, пока рейтинг Зеленского в стране достаточно высок, лидеру США остается только ждать, не произойдут ли какие-то изменения», — уточнил эксперт.

Зеленскому стоит подумать, как разобраться со всем этим, констатировал автор статьи.