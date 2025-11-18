Sohu: США одобрят замену Зеленского при наличии подходящего кандидата
Президент США Дональд Трамп без лишних раздумий одобрит замену Владимира Зеленского, если на пост главы Украины найдется подходящий под требования Запада кандидат, пишет портал Sohu.
По данным портала, в ноябре на Украине разразился очередной коррупционный скандал с участием людей из ближайшего окружения украинского лидера.
В связи с этим, люди вышли на акции протеста в Киеве, оппозиция воспряла и работает над тем, чтобы убрать Зеленского с политического поля.
В целом, пояснил автор публикации, позиции большинства сторон понятны, непредсказуемыми остаются только намерения Трампа.
Обозреватель заметил, что слухи о том, что Трамп хочет найти более послушного человека, ходят уже давно, но он не проявляет последовательности в вопросе: иногда он конфликтует с Зеленским и даже угрожает Украине, но иногда выступает от ее имени с выпадами в сторону России.
«О чем думает Трамп? На самом деле ответ очевиден: если на замену Зеленскому найдут более подходящего для Вашингтона кандидата, Трамп это сразу одобрит. Но, пока рейтинг Зеленского в стране достаточно высок, лидеру США остается только ждать, не произойдут ли какие-то изменения», — уточнил эксперт.
Зеленскому стоит подумать, как разобраться со всем этим, констатировал автор статьи.