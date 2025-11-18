Экс-депутат Рады: у Ермака есть огромный компромат на Зеленского

Разорвать главу киевского режима Владимира Зеленского с главой его офиса Андреем Ермаком трудно, потому что они являются сиамскими близнецами в коррупционной схеме страны. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

«Они в коррупции сиамские близнецы, их разорвать очень сложно. Это надо проводить медицинскую операцию, кого-то садить, а кто там выживет - Бог его знает. Почему? Потому что у него самый большой компромат на Зеленского, и если он пойдёт на сделку со следствием, а ему не может гарантировать тот же Зеленский безопасность, то там мало не покажется», - сказал он.

По мнению бывшего украинского депутата, в настоящий момент идет некий торг. Он не исключает такого развития событий, при котором Зеленский может дать добро на отставку действующего правительства и создание нового коалиционного. Однако глава киевского режима будет до последнего беречь Ермака, считает Олейник.

«У Ермака и у Зеленского как бы выбора нет. "Или я с ним, или он меня к прокурору", как в фильме "Кавказская пленница". Выхода нет», - сказал он.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров оценил скандальное «дело Миндича». Действия НАБУ против ближайшего соратника Зеленского стали огромным фактором давления на главаря киевского режима, считает он.