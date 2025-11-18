На Украине анонсировали отставку Кулебы

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба будет отправлен в отставку в ближайшее время из-за причастности к коррупционному скандалу вокруг "пленок Миндича". Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

© ZUMA / ТАСС

"Три источника мне сообщили, что уже готова отставка - как будто дают пока возможность уйти по собственному желанию - вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы", - написал он.

Железняк отметил, что Кулеба может стать "следующим клиентом" Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом депутат выразил мнение, что Владимир Зеленский отставкой вице-премьера точно не сможет закончить разгоревшийся в стране коррупционный скандал, поэтому "ожидают более кардинальных решений".

В то же время агентство РБК-Украина со ссылкой на источник сообщает, что 19 ноября правительство уволит главу украинской Госслужбы финансового мониторинга Филиппа Пронина.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Зеленский может отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября.

18 ноября депутаты партии Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" заблокировали трибуну Рады, требуя отставки всего правительства страны. На заседании 18 ноября депутаты должны были рассмотреть увольнение только главы Минюста Германа Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук в связи с коррупционным скандалом.

Дело Миндича

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.