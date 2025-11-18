Тимошенко объявила о поддержке требования об отставке правительства Украины

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко предложила отставку правительства страны в качестве единственного выхода из кризиса. Ее слова передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По ее словам, необходимо было создать «коалицию национального единства» в феврале 2022 года. Это, отмечает Тимошенко, не позволило бы создать монополию на власть в стране в лице правящей партии «Слуга народа».

«Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали, и теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина», — заявила бывший премьер.

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и бизнесменом Тимуром Миндичем, вызвал широкий резонанс в украинском обществе. Оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства. Кроме того, газета «Украинская правда» пишет, что некоторые представители окружения президента Украины требовали отставки Ермака, например начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).