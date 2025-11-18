Трамп сорвался на журналистку после вопроса про Эпштейна

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой» за вопрос об электронных письмах покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Запись опубликовал MSN.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 14 ноября, во время общения Трампа с журналистами на борту самолета Air Force One. Одна из присутствующих там представителей СМИ начала задавать американскому лидеру вопрос: «Если в файлах нет ничего компрометирующего, почему бы и не…».

«Тихо! Тихо, свинка», — перебил журналистку Трамп, указав на нее пальцем.

После этого она сказала, что президент США ведет себя так, будто в связанных с делом Эпштейна документах есть что-то изобличающее его. Трамп на это сначала махнул рукой, чтобы дать очередь следующему репортеру, а затем грозно указал на женщину пальцем.

Напомним, что Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. В том же году дело против финансиста было прекращено в связи с его смертью.