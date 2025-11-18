Стало известно о даче показаний Умерова ФБР

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский сообщил о даче показаний находящегося в Турции главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова американскому Федеральному бюро расследований (ФБР). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Умеров в ФБР дает показания — пытается порешать», — заявил парламентарий.

Дубинский также сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сейчас занял выжидательную позицию и «придумывает, кто во всем виноват».

СМИ: Секретарь СНБО Умеров отказался возвращаться на Украину

Коррупционный скандал, связанный с хищениями в энергетическом секторе Украины и именем бизнесмена Тимура Миндича (его в СМИ называют «кошельком [Владимира] Зеленского»), вызвал широкий резонанс в обществе. Оппозиционные партии начали требовать отставки всего правительства, состоящего из представителей правящей партии «Слуга народа».

Позже сообщалось, что некоторые представители окружения президента Украины требовали отставки Ермака, например, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).