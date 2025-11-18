Во Франции раскрыли, что стало сокрушительным ударом для Зеленского

Коррупционный скандал на Украине, как пишет L’Express, стал серьезным ударом по Владимиру Зеленскому.

В публикации говорится, что новый коррупционный скандал «потряс Украину» и наносит «сокрушительный удар по Владимиру Зеленскому». Несколько обвиняемых, как подчеркивается, являются его «приближенными и даже близкими друзьями».

Отмечается, что скандал ставит под угрозу позиции политика «на внутренней сцене». Ситуация, как считают авторы, «случилась в самый неподходящий момент». В данный период Евросоюз «никак не может принять решение» о выделении Киеву масштабного займа под залог замороженных активов РФ.

Авторы L’Express полагают, что бюджет Украины может опустеть «уже в ближайшие месяцы».