Маск одной фразой ответил обматерившей его певице

Американский предприниматель Илон Маск одной фразой ответил слова певицы Билли Айлиш, которая ранее назвала его трусом и обвинила в нежелании решать важные мировые проблемы. Комментарий на критику он разместил в соцсети X.

«Она не слишком умный человек», — высказался Маск об обматерившей его певице.

Айлиш 13 ноября разместила в сторис Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) публикацию европейской феминистской организации, в которой рассматривались варианты того, как бизнесмен мог бы распорядиться своим состоянием. В частности, утверждалось, что Маск мог бы покончить с мировым голодом, восстановить сектор Газа или направить средства на сохранение исчезающих видов.

Комментируя посты организации, певица разразилась нецензурной бранью в адрес предпринимателя. Среди прочего она назвала его «чертовым жалким трусом».

В начале октября стало известно, что состояние Маска достигло 500 миллиардов долларов. В журнале Forbes предположили, что к марту 2033 года он может стать первым в мире триллионером.