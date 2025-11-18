МИ-5 заявила о попытках агентов КНР установить связи с парламентариями Британии

Представители китайских органов безопасности предпринимают попытки установить контакты с сотрудниками Палаты общин и Палаты лордов парламента Великобритании. Об этом говорится в заявлении британской службы контрразведки МИ-5, которое было разослано работникам законодательного органа.

В нем сказано, что "китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными личностями" в парламентском сообществе Соединенного Королевства.

"Их цель заключается в том, чтобы собрать информацию и заложить основу для долгосрочных отношений путем использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени", - сказано в предупреждении, выдержки из которого приводит телеканал Sky News.

Согласно МИ-5, эти действия носят "целенаправленный и масштабный характер". Предупреждение спецслужбы было распространено на фоне распада дела о предполагаемом шпионаже со стороны Китая, агенты которого якобы действовали в британском парламенте.

15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев - референта парламента Кристофера Кэша и Кристофера Берри - в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что дело, открытое в апреле 2024 года, развалилось из-за того, что на момент предполагаемых преступлений - с 2021 года по 2023 год - Китай не относился к числу стран, представляющих угрозу королевству.