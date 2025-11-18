Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в качестве аргумента в пользу продолжения конфронтации с Россией привел так называемую "формулу Бжезинского", согласно которой РФ, объединившись с Украиной, якобы станет "империей", несущей угрозу Европе. Об этом он заявил на форуме по расширению в Брюсселе.

"По Украине - это вопрос будущего Европейского континента. Давайте напомним себе о формуле Бжезинского: если Россия будет контролировать Украину, она будет империей, и это будет угрозой для всех нас. Если Россия потеряет этот контроль, может быть она станет другой страной, и это уменьшит угрозу для нас", - заявил Кубилюс.

На форуме он вновь повторил свою идею о необходимости интегрировать ВСУ в военные структуры Евросоюза и НАТО не дожидаясь официального членства в этих структурах. По его мнению, это необходимо в рамках подготовки к противостоянию ЕС и НАТО с Россией к 2030 году. Идею интеграции ВСУ в военные структуры ЕС и НАТО полностью поддержала на форуме и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Идея американского политика и политолога Збигнева Бжезинского, что Запад не должен допустить сохранения Украины в орбите России, поскольку это якобы закрепит за Москвой "имперский статус" и позволит ей противостоять Западу, была впервые высказана в его установочной статье "Преждевременное партнерство" в 1994 году, а затем развито в книге "Великая шахматная доска" в 1997 году, которая стала одной из основ концептуального видения атлантической элитой отношений с Россией с целью установления устойчивого контроля Запада над всем евразийским постсоветским пространством.

Бжезинский, в частности, полагал, что, если Украину удастся полностью оторвать от России, это будет способствовать ослаблению РФ и, якобы, приведет к ее "демократизации". Он, естественно оперировал экономическими данными об Украине 90-х годов, включая ее огромный постсоветский экономический потенциал и 40-миллионное население. Эти идеи были основой, на которой воспитывалась современная евроатлантическая элита, или переучивались выходцы из постсоветских государств, включая нынешнего еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса или главу дипслужбы ЕС Каю Каллас.