Туск: в Польши повысят уровень террористической угрозы на железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск распорядился повысить уровень террористической угрозы на объектах железнодорожного транспорта в некоторых частях страны до третьего.

"Глава Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба - прим. ТАСС) и министр внутренних дел и администрации обратились ко мне с просьбой повысить уровень террористической угрозы до третьего - Charlie. Этот режим будет действовать на определенных железнодорожных линиях, на остальной территории страны будет действовать второй уровень угрозы", - сказал Туск в Сейме (нижней палате польского парламента), трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом. По версии следствия, исполнителями были двое граждан Украины.

Польский закон об антитеррористических действиях предусматривает, что в случае террористической атаки или ее угрозы глава правительства может вводить один из четырех уровней угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самый высокий уровень Delta может быть объявлен, если произойдет теракт или поступающая информация будет свидетельствовать о его большой вероятности в Польше.