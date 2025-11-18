Пока вы не уснули: «бегство» Зеленского с Украины и предупреждение Путина Западу

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Раде сделали заявление о «бегстве» Зеленского с Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее заявление он сделал в Telegram.

Парламентарий призвал украинского лидера вернуться на Украину из-за границы. Он иронично отметил, что политика «пока что не арестуют».

Читать новость полностью

«Мрачная реальность»: в Британии заявили о предупреждении Путина Западу

Запад столкнулся с мрачной реальностью после заявления президента России Владимира Путина об успешных испытаниях новой подводной лодки «Посейдон». Об этом пишет Daily Express.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании подводного аппарата «Посейдон» с ядерной силовой установкой. По словам главы государства, у «Посейдона» нет аналогов по скоростям и глубинам движения, а способов его перехвата пока не существует.

Читать новость полностью

СМИ: часть украденных Миндичем денег была переведена в Москву

Часть украденных соратником украинского лидера Владимира Зеленского Тимуром Миндичем средств у госкомпании «Энергоатом» могли быть переведены в Москву. Об этом пишет журнал The Economist.

Читать новость полностью

В Кремле отреагировали на массовое отключение мобильного интернета в регионах

В Кремле считают оправданными и необходимыми меры по отключению мобильного интернета в российских регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нужно исходить из того, что считают целесообразным «наши силовые ведомства».

Читать новость полностью

Трамп сдался

Президент США Дональд Трамп был вынужден изменить свою позицию и поддержать голосование в Конгрессе об обнародовании материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет портал Axios.

«Еще слишком рано называть президента Трампа "хромой уткой", но Конгресс готов подрезать ему крылья из-за дела Эпштейна. (...) Неизбежность голосования заставила его изменить тактику, одобрить голосование — и предстать наиболее слабым с момента вступления в должность», — говорится в публикации.

Читать новость полностью

Володин дал поручение в связи с угрозой изъятия российских активов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Правительству РФ по поводу возможного изъятия российских активов в Европе, документ может быть рассмотрен депутатами в четверг, 20 ноября.

«Мы, со своей стороны, обязательно должны сделать все для того, чтобы защитить нашу страну, а это значит — защитить нашу собственность, финансы, которые в соответствии с международными договорами, в соответствии с международными правами, законодательством находятся на территории других стран», — сказал Вячеслав Володин на пленарном заседании 18 ноября.

Читать новость полностью

В России прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Шойгу

© Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Покушением на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу диверсанты хотели оказать давление на Россию и посеять панику, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал сообщения о подготовке покушения на чиновника.

«Сергей Шойгу — фигура влиятельная. Здесь больше оказать давление на нашу страну, на наших людей. Попытаться посеять панику. Собственно, это основная задача террористов во всем мире. Для них это адекватно. А Украина давным-давно считается террористическим государством», — заявил Колесник.

Читать новость полностью

Стало известно о секретном оружии НАТО для ВСУ

В промзонах Красноармейска (украинское название Покровск — прим. ред.) находятся крупные склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экспериментальным оружием западных стран.

Об этом в интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Читать новость полностью

Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре НДС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Об этом сообщает РИА Новости.

За предложенные изменения проголосовали 336 депутатов, еще 75 воздержались. Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Читать новость полностью

Появились новые подробности в деле певца Евгения Кунгурова

Близкие известного певца Евгения Кунгурова до сих не смирились с его смертью и с версией о том, что музыкант покончил жизнь самоубийством — они полагают, что в деле слишком много нестыковок, пишет «СтарХит».

Евгений Викторович Кунгуров (18 июля 1983, Заречный, Свердловская область — 8 апреля 2024, Москва) — российский оперный и эстрадный певец (баритон).

Читать новость полностью