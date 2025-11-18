Туск: двое украинцев подозреваются в диверсии на железной дороге в Польше

Двое граждан Украины установлены в качестве исполнителей двух актов диверсии на железной дороге в Польше, ведущей к украинской границе. Об этом заявил в Сейме (нижней палате польского парламента) польский премьер Дональд Туск.

"Установленными исполнителями [диверсии] были два гражданина Украины", - сказал Туск, трансляцию его выступления ведет телеканал TVP Info.

По словам польского премьера, они якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. Как отметил Туск, обоим мужчинам удалось покинуть польскую территорию через КПП на границе с Белоруссией в Тересполе.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября после визита на место происшествия польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. В свою очередь польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте в связи с инцидентом.