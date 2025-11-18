Профайлер заметил особенные жесты Макрона на встрече с Зеленским

Врач-психотерапевт, профайлер Руслан Панкратов обратил внимание на «характерный жест» президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Об этом жесте Панкратов рассказал «Аргументам и фактам».

Зеленский 17 ноября прибыл во Францию на переговоры с Макроном. Они встретились на авиабазе Вилакубле и посетили штаб сил, которые Париж и Лондон стремятся создать для поддержки Киева в случае прекращения огня.

Макрон и Зеленский подписали меморандум, согласно которому Украина закупит сто истребителей Rafale в течение десяти лет. Соглашение также предусматривает приобретение систем ПВО SAMP-T, радиолокационных систем и беспилотников.

Панкратов обратил внимание, что Макрон трижды почесал нос и провел под ним указательным пальцем, когда смотрел на Зеленского во время пресс-конференции. По словам профайлера, прикосновение к носу - один из наиболее распространенных жестов в невербальной коммуникации.

Макрон трижды подал странный знак Зеленскому, проведя пальцем под носом

Панкратов заявил, что такие жесты свидетельствуют о внутреннем напряжении, сомнении, несогласии или недоверии к собеседнику. По мнению Панкратова, Макрон мог сомневаться в искренности Зеленского. Профайлер добавил, что касания лица могут быть способом подавить желание сказать что-то резкое.