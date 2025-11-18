Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что сотрудники британского МИД наняли активистов, которые поддерживали словацкую оппозицию на парламентских выборах 2023 года. Об этом сообщает ta3.

Фицо принял участие в «Дне уважения к разным мнениям», прошедшем в городе Нитра. В своей более чем часовой речи премьер Словакии рассказал о состоянии демократии и выборах 2023 года.

Фицо сообщил, что в стране подготовили изменения в уголовный кодекс, согласно которым попытка повлиять на выборы будет считаться уголовным преступлением. По его словам, МИД Британии через свои агентства нанял активистов, известных деятелей в Словакии, которые вели агитацию на иностранное финансирование.

Фицо назвал это частью тенденции вмешательства европейских структур и некоторых стран во внутреннюю политику других государств. По его мнению, в руководстве ЕС отсутствует уважение к альтернативным точкам зрения.

«Европа проделала огромную грязную работу. <…> Уважается ли в Европе право каждой страны выбирать свой путь? Нет. Типично ли для Европы вмешательство в парламентские выборы? Конечно», - заключил Фицо.

Перед выборами в 2023 году Фицо пообещал изменить политический курс Словакии. Он выступал против санкций и пообещал, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы. Он также заявлял, что хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс.