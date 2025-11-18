Фицо обвинил Европу в «грязной работе» против Словакии
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что сотрудники британского МИД наняли активистов, которые поддерживали словацкую оппозицию на парламентских выборах 2023 года. Об этом сообщает ta3.
Фицо принял участие в «Дне уважения к разным мнениям», прошедшем в городе Нитра. В своей более чем часовой речи премьер Словакии рассказал о состоянии демократии и выборах 2023 года.
Фицо сообщил, что в стране подготовили изменения в уголовный кодекс, согласно которым попытка повлиять на выборы будет считаться уголовным преступлением. По его словам, МИД Британии через свои агентства нанял активистов, известных деятелей в Словакии, которые вели агитацию на иностранное финансирование.
Фицо назвал это частью тенденции вмешательства европейских структур и некоторых стран во внутреннюю политику других государств. По его мнению, в руководстве ЕС отсутствует уважение к альтернативным точкам зрения.
«Европа проделала огромную грязную работу. <…> Уважается ли в Европе право каждой страны выбирать свой путь? Нет. Типично ли для Европы вмешательство в парламентские выборы? Конечно», - заключил Фицо.
Перед выборами в 2023 году Фицо пообещал изменить политический курс Словакии. Он выступал против санкций и пообещал, что Словакия не будет отправлять Украине ни оружие, ни боеприпасы. Он также заявлял, что хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины в альянс.