Экс-нардеп заявил, что Ермак контролировал денежные переводы лидерам ЕС

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отправлял денежные переводы европейским лидерам, и является носителем «серьезного компромата» на Владимира Зеленского. Об этом NEWS.ru заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник со ссылкой на «свою информацию».

По его словам, Ермак – это «самый большой кошелек» Зеленского, который владеет информацией о том, кто еще выполняет финансовые махинации. Он подчеркнул, что Зеленский не настолько глуп, «чтобы положить все яйца в одну корзину», а глава офиса президента «очень информирован».

«По моей информации, он еще является тем, кто контролировал деньги, которые направлялись иностранным лидерам: и президентам, и председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, и другим. Все имели доли», — рассказал Олейник.

До этого сообщалось, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине советует главе государства отправить в отставку главу офиса Андрея Ермака.