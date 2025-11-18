«Перекрестимся и начнем»: Лукашенко захотел повернуть Припять вспять

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил повернуть вспять реку Припять для решения сельскохозяйственных проблем Полесья. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский президент привел Брестскую и Гомельскую области в пример того, что происходит с климатом. По его словам, это постоянная засуха, обмеление рек, мелиоративных каналов, чего ранее не наблюдалось. Для решения вопроса Лукашенко обратил внимание на имеющиеся водные ресурсы, главный из которых – река Припять.

«Куда уходят эти воды? Ладно бы Украина пользовалась сполна днепровскими водами. В море уходят эти воды. Так почему же мы сегодня не думаем о том, что эту воду надо повернуть вспять тогда, когда нужно, и туда, куда нужно?» – заявил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер отметил, что проект разворота Припяти весьма дорогостоящий, даже по предварительным расчетам. Однако он готов выделить средства, если проект окупится.

«Если надо этим путем идти и это окупится и принесет результат Гомельской области, то перекрестимся и начнем делать. Поэтому надо довести все до ума. Не то что где-то идею услышали хорошую и бабахнули: «Давайте деньги!» – резюмировал президент.

Как отмечается, Лукашенко поручил своим руководителям «подумать над формулой» и доложить ему о полной стоимости проекта.