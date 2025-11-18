В Чехии оппозиция обсудит в парламенте конфликт интересов кандидата в премьеры

Оппозиционные партии инициировали созыв внеочередного заседания нижней палаты парламента Чехии для рассмотрения конфликта интересов Андрея Бабиша. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Внеочередное заседание, согласно агентству, состоится в период с 25 до 28 ноября. За его созыв высказались более 90 из 200 депутатов нижней палаты, представляющие там пять оппозиционных партий республики.

Бабиш, возглавляющий победившее на октябрьских парламентских выборах политическое движение ANO (Акция недовольных граждан), является кандидатом в премьер-министры Чехии. Он один из наиболее состоятельных граждан республики, владеющий крупнейшим в стране агропромышленным комплексом Agrofert. Согласно чешскому законодательству, чиновники, занимающие значимые государственные должности, не могут заниматься бизнесом, что грозило бы конфликтом личных и общественных интересов.

В собственности претендента на премьерский пост, как отмечают чешские СМИ, может находиться, согласно закону, менее одной четверти акций компаний, его фирмы должны быть лишены права получения государственных дотаций и субсидий. С момента назначения премьер-министром на решение проблемы конфликта интересов законом отпущено 30 дней. Бабиш несколько дней назад заявил, что объявит о способе разрешения возникшей проблемы непосредственно перед своим назначением главой правительства и разъяснение будет предоставлено общественности.