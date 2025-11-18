В Раде сообщили о планах Зеленского уволить Ермака

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Владимир Зеленский может уволить главу своей администрации Андрея Ермака 20 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Гончаренко*, возглавить офис Зеленского вместо Ермака может бывший украинский посол в США Оксана Маркарова. Источник этих данных депутат не назвал.

Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

Министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. Журнал The Economist рассказал, что из-за давления с разных сторон Зеленскому, возможно, придется провести широкую и «политически болезненную» перезагрузку, чтобы сохранить власть.

По версии The Economist, в отставку может быть отправлен Ермак, «который оттолкнул как друзей, так и врагов, монополизировав власть и доступ» к Зеленскому. Ермака не обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Но как «архитектор системы Зеленского» он уязвим из-за масштаба скандала, подчеркивал журнал.

