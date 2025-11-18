Сторонники Карапетяна заявили об отсутствии правосудия и демократии в Армении

Продление ареста предпринимателю Самвелу Карапетяну говорит об отсутствии в Армении правосудия. Об этом сказано в заявлении движения «По-нашему», которое возглавляет Карапетян.

«Сегодняшнее решение антикоррупционного суда стало доказательством отсутствия правосудия в Армении», — заявили представители движения.

Также они отметили, что в Армении установились антидемократические порядки.

Ранее суд в Армении продлил арест бизнесмену Самвелу Карапетяну ещё на два месяца, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

Армянский политолог, общественный деятель, член совета АНО «Евразия» Мика Бадалян в беседе с RT отметил, что предприниматель Самвел Карапетян, несмотря на репрессии, которые применяются по отношению к нему и его сторонникам, не намерен поступаться своими принципами.