Что происходит в мире сегодня: планы Зеленского и обвинения в адрес России

Мировая повестка сегодня, 18 октября, включает подготовку визита Владимира Зеленского в Турцию и заявление Польши после инцидентов на железной дороге. Также сообщается о возможных контактах между президентом США Дональдом Трампом и главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне кризиса в регионе.

Зеленский летит в Турцию

Зеленский анонсировал свой визит в Турцию 19 ноября, целью которого станет «активизация переговоров» по конфликту с Россией, пишет Daily Sabah. По словам Зеленского, у Киева есть «наработанные решения», которые он предложит партнерам. Он добавил, что Украина также хочет возобновить обмены пленными.

Информированный источник в Турции сообщил Reuters, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 19 ноября посетит Турцию и примет участие в переговорах с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что представителей России не будет на переговорах в Турции.

Польша обвинила Россию после взрывов на железной дороге

В понедельник, 17 ноября, под Варшавой были повреждены железнодорожные пути. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в этом Россию, но не привел никаких доказательств, передает РИА Новости. По его словам, только после поимки исполнителей Варшава сможет назвать виновника с «абсолютной уверенностью», но с учетом других происшествий в Польше и Европе считает, что «все следы ведут на восток - в Россию».

СМИ: часть украденных Миндичем денег была переведена в Москву

Стубб оценил шансы на конфискацию российских активов в ЕС

Президент Финляндии Александр Стубб с «высокой уверенностью» прогнозирует, что Европа в итоге найдет решение по финансированию Украины, пишет Politico. Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила выдать Украине кредит на 140 миллиардов евро под замороженные российские активы.

Бельгия остается главной противницей плана ЕК и блокирует его. Страна опасается, что использование замороженных активов подвергнет ее риску российского возмездия «как внутри страны, так и за рубежом». По словам Стубба, один из способов обойти эту проблему - объединить различные варианты финансирования, предложенные ЕК, а не полагаться только лишь на российские активы. Помимо кредита под активы, Еврокомиссия предложила увеличить бюджет ЕС или привлечь капиталы, чтобы найти заемные средства для Украины.

СМИ: Мадуро хочет помириться с Трампом

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что глава Венесуэлы и его соратники пытались связаться с президентом США Дональдом Трампом по нескольким каналам, желая установить контакт. В понедельник вечером Мадуро заявил, что он открыт для диалога с Трампом. Он подчеркнул, что «только посредством дипломатии свободные страны могут понять друг друга и найти точки соприкосновения». Трамп заявил, что он готов поговорить напрямую с Мадуро в «определенное время».

Ранее Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море Трамп дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории страны. Также сообщалось о планах США помочь свержению Мадуро. Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю.

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии

Ранним утром 18 октября в Нарынской области Киргизии произошло землетрясение. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Институт сейсмологии Национальной академии наук.

Очаг землетрясения располагался в восьми километрах к юго-западу от Нарына, в 14 километрах к юго-западу от села Орто-Саз и в 15 километрах к юго-востоку от села Джан-Булак. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.