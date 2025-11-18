Депутат Рады призвал Зеленского вернуться на Украину

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал Владимира Зеленского вернуться из зарубежного турне на Украину, где его пока еще не арестуют.

"Владимир Александрович, ну мы вас уже как [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема] Умерова скоро ловить будем. Возвращайтесь на Украину. Вас, пока еще, не арестуют. Что же вы убежали в теплые края. Давайте сюда, к людям, которые за вас голосовали. Расскажите им про Карлсона (бизнесмен Тимур Миндич значится под этим именем на пленках следствия - прим. ТАСС)", - написал он в своем Telegram-канале.

Пока на Украине продолжается коррупционный скандал, Зеленский находится в зарубежном турне. Ранее он посетил Грецию и Францию, во вторник прибыл в Испанию, а в среду собирается в Турцию. Дата его возвращения на Украину неизвестна.

Более недели за рубежом находится также Умеров, имя которого упоминалось в украинских СМИ в связи с коррупционным скандалом вокруг "пленок Миндича". По словам секретаря СНБО, он несколько дней вел переговоры об активизации обменов пленными в Турции, Катаре и ОАЭ, а теперь уехал в США. В аппарате Умерова обещают, что он вернется в Киев 20 ноября.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике страны. Прошли обыски у Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом".

По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, покинул Украину за несколько часов до обысков и находится в Израиле.