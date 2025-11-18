НАТО часто критикует Польшу за излишнюю информационную прозрачность, быстрые и многословные высказывания. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Radio Zet.

Глава Минобороны отметил, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере не спешил обвинять Россию в якобы нарушении воздушного пространства своей страны. Польша, по его словам, сообщила о предполагаемой диверсии в течение нескольких часов, а не месяцев, так как отличается особой «информационной прозрачностью».

«Нас даже иногда ругают в НАТО за то, что мы говорим слишком быстро и много», — заявил Косиняк-Камыш, добавив, что НАТО просит присылать информацию для анализа вместо немедленного обнародования.

Ранее Косиняк-Камыш обвинил Россию в подрыве железнодорожного полотна на линии Варшава — Люблин, не приведя при этом никаких доказательств. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент диверсией и беспрецедентным актом саботажа.