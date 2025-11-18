Алла Борисовна и Зеля: эксперты раскрыли тайный язык на Украине

В высших эшелонах украинской власти царит полукриминальная культура присвоения прозвищ. Среди них есть и Алла Борисовна, и Клоун, и Крик. Эксперты рассказали aif.ru, как они появляются и почему.

У ближайшего соратника Владимира Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака сразу два прозвища — Али-Баба и Алла Борисовна. Первое всплыло в связи с аудиозаписями из материалов дела о масштабной коррупционной схеме, которую расследуют на Украине.

Как рассказывал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, некий человек с позывным Али-Баба проводит совещания с силовиками, координируя действия против антикоррупционных ведомств. Источники парламентария связывают такое прозвище с инициалами Ермака — А. Б.

Политолог Владимир Скачко отметил, что другое экстравагантное прозвище Ермака, Алла Борисовна, тоже появилось из-за инициалов. При этом именно Али-Баба отражает суть деятельности главы офиса украинского президента.

«Али-Баба и сорок разбойников, он ими руководит. Понимаете? На Украине есть такое выражение: народ скажет, как завяжет. Вот в этой ситуации это абсолютно точное прозвище», — добавил политолог.

Политолог Василий Вакаров отмечает, что сама культура прозвищ в украинской политике уходит корнями в «полублатной, полукриминальный, авторитетный мир». Например, бизнесмен Игорь Коломойский* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) носил прозвище Беня.

«Тут происхождение от Бени Крика, который сначала был предводителем банды в Одессе, потом предводителем революционеров. Вот получился Беня — авторитетный человек», — сказал Вакаров.

Он привел и другие клички. Например, экс-премьера Юлию Тимошенко сперва звали по лаконичному псевдониму «ЮВ», образованному от ее инициалов. Но позднее, после избирательной компании, где политик была на портретах с тигром, появилась другая кличка — Юлька-Тигрулька. Мэр Киева Виталий Кличко получил прозвище Крик. Зеленскому тоже дали точный «позывной»

«Всегда был Зеля. Причем не Зеленый, не Зеленюк или как-то еще. Только Зеля», – уточнил Вакаров.

Скачко пошел дальше, назвав три варианта прозвища Зеленского: «Зеля, Зелибобик, Клоун». По мнению политолога, они демонстрируют весь спектр отношения к нему среди украинцев.

* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов