Трампа уличили в подготовке к возможным военным действиям против Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы. Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон в эфире CNN.

По его словам, переброска американского авианосца USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн указывает на то, что Трамп хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Болтон задался вопросом, для чего Вашингтону понадобилось перебрасывать авианосную ударную группу Gerald R. Ford с европейского театра военных действий на Карибский бассейн, если речь идет не о свержении Мадуро.

Экс-советник заявила, что Трамп «положил оружие на стол», и теперь вопрос состоит в том, собирается ли республиканец его использовать или нет.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.