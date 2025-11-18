Депутат Рады Гончаренко: Зеленский 20 ноября уволит Ермака

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, может отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака", - написал он. По его словам, возможным кандидатом на замену главы офиса президента является экс-посол Украины в США Оксана Маркарова. Накануне оппозиционные украинские партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. "Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе", - заявила "Европейская солидарность". По мнению Гончаренко, от создания коалиционного правительства больше всего выигрывают нардепы "Слуги народа", так как "у них хоть какие-то появятся представители в правительстве, потому что сейчас их у них нет вообще".