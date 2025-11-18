Журналист Томас Фази назвал президента Финляндии Александра Стубба «настоящей угрозой Европе» после его заявления о России. Свое мнение он высказал в соцсети X.

Ранее финский лидер призвал Европу продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украине и усилить давление на Москву с помощью санкций.

По мнению Томаса Фази, европейские политики готовы говорить только о том, как обеспечить продолжение украинского кризиса, несмотря ни на что.

«Ничто не пугает их больше, чем мир. Они - настоящая угроза Европе», — констатировал журналист.

Напомним, что Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года, приняв решение отказаться от нейтралитета из-за украинского кризиса. А финская группа компаний Summa Defence Group заявила о намерении начать совместное с Украиной производство беспилотных летательных аппаратов для нужд Киева и НАТО.