Выяснилось, ради чего Трамп решал снести часть Белого дома

По данным СМИ, чтобы освободить место для новой бальной залы, Дональд Трамп распорядился демонтировать восточное крыло Белого дома.

По последним данным, от здания, возведенного в 1942 году, где обычно располагался офис первой леди, не уцелело ничего, даже основания. На снимках, сделанных с монумента Вашингтона, виден обширный котлован и строительная техника, работающая на территории, где раньше находилось крыло. Планируется, что новый зал сможет вместить 650 человек и станет местом проведения торжественных приемов и масштабных застолий.

В официальном пресс-релизе Белого дома отмечается, что прежние постройки "не отличались эстетичным видом".