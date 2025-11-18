Новым спикером Сейма Польши избран Влодзимеж Чажастый

Новым маршалом (спикером) Сейма (нижней палаты парламента) Польши избран лидер партии "Левые" Влодзимеж Чажастый. Об этом сообщает телеканал TVP Info, ведущий прямую трансляцию из зала заседаний Сейма.

© Grzegorz Krzyzewski/Zuma/TACC

За кандидатуру Чажастого проголосовали 236 депутатов Сейма, против - 209, два законодателя воздержались.

Выбор нового спикера стал возможным после того, как прежний маршал Сейма Шимон Холовня 13 ноября сообщил о своей отставке и со вторника (18 ноября) перестал исполнять свои обязанности.

Избрание Чажастого на пост маршала Сейма вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По данным социологического опроса, проведенного исследовательским центром Instytut Bada Pollster, 55% поляков не хотели, чтобы он занял эту должность, и лишь 45% одобрили его избрание.