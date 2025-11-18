Молдавии необходимо прекратить взаимодействовать с Украиной, пока идет расследование дела о коррупции в высших эшелонах украинской власти. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.

Он обратил внимание на то, что весь мир «потрясла новость о том, что высшее руководство Украины причастно к хищению 100 миллионов долларов», при этом Кишенев рассматривает свое членство в ЕС исключительно вместе с Киевом.

«И вот теперь весь мир узнал о том, что, прикрываясь войной, руководство Украины обворовывало население, а руководство Молдовы, как известно, во многом поддерживало и поддерживает политику официального Киева», — отметил он.

По его словам, не стоит ожидать от президента Молдавии Майи Санду какого-либо осуждения, однако все равно должна быть реакция на коррупционный скандал на Украине.

«Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции на Украине, а до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины», — подчеркнул Додон.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о коррупции в сфере энергетики, где по версии следствия, была организована схема принудительных откатов. Антикоррупционные органы объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. В отставку ушли министры энергетики и юстиции. При этом обыски прошли и у Тимура Миндича, совладельца компании «Квартал 95», которую основал Владимир Зеленский. Сам Миндич уехал с территории Украины.

А западные СМИ обратили внимание на то, что Зеленский пытается дистанцироваться от скандала как в глазах украинского народа, так и международного сообщества, хотя бизнесмен Тимур Миндич, его соратник и близкий друг, «считается ключевой фигурой в этом деле».