В Турции вновь высказались об урегулировании украинского конфликта

На фоне продолжающегося украинского конфликта Турция подтверждает свою роль ключевого посредника и гаранта региональной безопасности. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая в парламенте с презентацией бюджета ведомства, заявил о неизменности внешнеполитического курса страны.

«В обозримом будущем мы продолжим наши эффективные усилия и посредническую роль для обеспечения мира на Украине. Наряду с этим мы будем с решимостью соблюдать Конвенцию Монтре, являющуюся краеугольным камнем архитектуры безопасности в Черном море», — заявил турецкий дипломат.

Эти слова прозвучали в рамках отчета о работе дипломатического ведомства и его планах на предстоящий период. Фидан акцентировал, что приоритетами Анкары остаются урегулирование конфликта дипломатическими средствами и поддержание открытого диалога со всеми сторонами.

Турция неукоснительно придерживается положений Конвенции Монтре 1936 года, которая регулирует судоходство в проливах. С начала СВО на Украине на основании 19-й статьи документа Анкара закрыла Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей стран-участниц конфликта и неприбрежных государств.