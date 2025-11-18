Порошенко и его сторонники заблокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина

Бывший президент Украины Пётр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) и депутаты его партии «Европейская солидарность» заблокировали трибуну Верховной рады, требуя отставки украинского правительства.

Как передаёт Telegram-канал издания «СТРАНА.ua», в заседании объявлен перерыв.

Ранее фракция «Европейской солидарности» объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне скандала вокруг совладельца студии «Квартал 95» и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в энергетике Украины. Установлена причастность четырёх украинских министров к хищениям бюджетных средств.

На этом фоне министр энергетики Украины Гринчук подала заявление об отставке, а кабмин Украины отстранил от работы ряд чиновников «Энергоатома».

Обыски прошли и у Тимура Миндича. Он сбежал с Украины по израильскому паспорту.