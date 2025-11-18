«Темные делишки»: названа возможная причина визита Зеленского в Турцию

Мария Иванова

Член Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Климов заявил, что визит Владимира Зеленского в Турцию может быть связан с коррупционным скандалом. Об этом Климов рассказал порталу News.ru.

Во вторник, 18 ноября, Зеленский посетит Испанию, где проведет встречи, которые, по его словам, Украина «давно готовила». На следующий день, 19 ноября, он отправится в Турцию. Зеленский заявил, что Украина готовит «активизацию переговоров» по конфликту с Россией.

Климов назвал Зеленского «крайне эгоистичным человеком» и заявил, что об Украине и украинцах тот думает в последнюю очередь. По версии Климова, визит Зеленского в Турцию связан с личными интересами.

«Эта поездка в Турцию, скорее всего, - очередная его попытка то ли деньги перепрятать, то ли умостить свидетелей его преступлений, то ли подготовить новое», - заявил Климов.

По его словам, ранее появилась информация, что соратник Зеленского Тимур Миндич мог бежать в Турцию. Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Как писали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме. Также сообщалось, что он может находиться в Израиле.

По мнению Климова, пока все указывает, что для Зеленского эта поездка в Турцию - «повод порешать очередные темные делишки».