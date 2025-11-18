Польша обвинила Россию в диверсии на железной дороге

Косиняк-Камыш бездоказательно обвинил Россию в диверсии на железной дороге
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet заявил о якобы причастности России к подрыву железнодорожных путей, ведущих на Украину.
При этом польский министр не привёл каких-либо доказательств своих слов.
Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом дождаться результатов расследования, начатого после взрыва на железной дороге в Польше.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся беспрецедентным актом диверсии.