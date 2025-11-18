Польша обвинила Россию в диверсии на железной дороге

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Radio Zet заявил о якобы причастности России к подрыву железнодорожных путей, ведущих на Украину.

© Соцсети

«Анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — заявил он.

При этом польский министр не привёл каких-либо доказательств своих слов.

Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте выступил с призывом дождаться результатов расследования, начатого после взрыва на железной дороге в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся беспрецедентным актом диверсии.