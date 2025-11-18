«Удар атомной бомбы»: в Киеве оценили масштабы коррупционного скандала

Грандиозный коррупционный скандал превращается в крупнейший для Украины кризис с начала 2022 года, пишет британский журнал The Economist. Сотрудник украинской разведки сравнил масштабы скандала с «ударом атомной бомбы».

Источники журнала в правительстве Украины заявили, что Владимир Зеленский был «поражен» масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения. Ближайшие дни, вероятно, будут драматичными: Зеленского призывают провести чистки и отстранить от власти своих «самых противоречивых» соратников, чтобы «спасти себя и государство».

Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

Как отмечает The Economist, фигуранты дела, похоже, узнали о расследовании лишь в июле. Осознав это, они начали угрожать следователям. Они следили за ними, узнавали их домашние адреса и даже каким-то образом получили доступ к записям с камер видеонаблюдения (обычно предоставляемым только сотрудникам правоохранительных органов), чтобы наблюдать за действиями следователей.

«Разгорелась настоящая игра в кошки-мышки в стиле Джеймса Бонда: детективы прибегали к изобретательным методам, чтобы уйти от слежки и собрать улики», - подчеркивается в статье.

Примерно в то же время администрация Зеленского начала оказывать давление на антикоррупционные органы. Несколько человек, участвовавших в расследовании, были задержаны службами безопасности. Депутаты от партии Зеленского в спешке протолкнули законопроект, лишающий антикоррупционные агентства независимости. Позже Киев отказался от закона из-за массовых протестов и недовольства западных союзников Киева.

Связь ближайших союзников Зеленского со скандалом может быть достаточной, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее, подчеркивает The Economist. Сотрудник украинской разведки в беседе с газетой назвал скандал «ударом масштаба атомной бомбы»: внутри страны скандал рискует усилить цинизм и привести к дезертирству еще большего количества солдат.

За рубежом Украине становится всё сложнее запрашивать необходимую помощь, которая оценивается примерно в сто миллиардов долларов в год. Некоторые силы будут использовать разоблачения как аргумент для сокращения поддержки. Несколько европейских послов уже выразили обеспокоенность политическими последствиями скандала.

СМИ: есть запись разговора Зеленского с приближенным к нему коррупционером

По версии автора статьи, «гниение» украинской системы невозможно остановить без широкой и «политически болезненной» перезагрузки. Она может коснуться главы офиса Зеленского Андрея Ермака, «который оттолкнул как друзей, так и врагов, монополизировав власть и доступ» к Зеленскому.

Ермака не обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Но как «архитектор системы Зеленского» он уязвим из-за масштаба скандала.

Простого выхода из ситуации у Зеленского не будет, отмечает The Economist. Теперь, когда расследование стало публичным, некоторые из обвиняемых могут пойти на сделку со следствием и предоставить еще больше компрометирующей информации. Источники, близкие к антикоррупционным органам, говорят, что следователи изучают огромный оборонный сектор Украины.