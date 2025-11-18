В Польше рассказали, что помешает Украине вступить в ЕС

Евросоюз не примет в свои ряды Украину при высоком уровне коррупции в стране. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС - в ЕС не может вступить коррумпированная страна", - отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, западные партнеры Украины должны требовать от властей в Киеве немедленного выяснения обстоятельств коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского.

10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского", а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Предъявлены обвинения многим фигурантам дела, в том числе Миндичу, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, а также некоторым бизнесменам, включая сотрудников так называемого бэк-офиса, который занимался отмыванием средств.