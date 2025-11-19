Коррупционный скандал на Украине назвали часом расплаты для Зеленского

Масштабный коррупционный скандал в сфере энергетики на Украине может стать «часом расплаты» для президента Владимира Зеленского. Таковым его назвал журнал The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник отметил, что некоторые в стране хотят полной перезагрузки правительства, а другие видят возможность избавиться от «балласта» в среде чиновников.

СМИ: Зеленский теряет связь с реальностью

В публикации отмечается, что президент мог не знать всех деталей коррупционной схемы в деле «Энергоатома», однако участие в ней ближайших соратников может стать достаточным основанием, чтобы поставить под угрозу его политическое будущее.

Журнал указал, что скандал может ударить по Украине с двух сторон. Во внутренних вопросах он может привести к росту недоверия среди граждан и дезертирству из рядов ВСУ, а во внешних осложнит отношения с союзниками и передачей необходимой Киеву помощи.

Ранее The Economist допустило, что часть денег, украденных соратником Зеленского Тимуром Миндичем, могла быть переведена в Россию.