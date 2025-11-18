Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забирает себе дипломатические функции Кайи Каллас. Об этом рассказали источники Le Monde.

Собеседник газеты отметили, навязчивое стремление руководства ЕК сосредоточить всю власть в своих руках. Брюссель дублирует все службы, уже существующие в европейском департаменте внешних связей, который становится «все более неэффективным».

Каллас не удается проводить свою политику. Различные генеральные директораты, отвечающие за внешние связи, действуют автономно или по распоряжению аппарата фон дер Ляйен.

«Теоретически дипломатическая служба должна проводить стратегический и политический анализ по всем вопросам, а затем координировать свои действия со службами ЕК для мобилизации различных инструментов финансирования…. Теперь этот анализ проводится непосредственно в Комиссии», — подчеркивает издание.

