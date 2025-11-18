В Японии создают антикризисный штаб из-за сокращения населения

Падение рождаемости остаётся одним из наиболее острых социальных вопросов для страны.

В 2024 году этот показатель упал ниже отметки в 700 тысяч человек, самой низкой с 1899 года, когда начали вести статистику. Доля японцев старше 65 лет составляет рекордные 29,4% от общего числа населения — наибольшей в мире. К 2040 году прогнозируется, что уже более трети всего населения Японии будет старше 65 лет — 34,8%.

Штаб по разработке стратегии борьбы с сокращением населения возглавит премьер-министр Санаэ Такаити, сообщает агентство Kyodo. Предполагается, что он будет координировать реализацию мер в сфере демографии — от повышения рождаемости и поддержки семей до стимулирования развития регионов. Кроме этого, Такаити потребовала продвигать реформу системы соцобеспечения и внедрения цифровизации медицины, транспорта и коммунальной инфраструктуры.