США продолжают переговоры с Россией

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил Reuters, что Белый дом продолжает переговоры с Россией о прекращении украинского кризиса. По словам источника агентства, администрация президента США Дональда Трампа, «безусловно, все еще работает над этим», однако в последнее время переговоры не были в центре внимания, «потому что и так много всего происходит».

Также чиновник заявил, что Трамп готов подписать закон о санкциях против России при условии, что именно он будет принимать окончательное решение по санкциям. Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, гарантирующих, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

«Многомиллиардную оружейную сделку Парижа и Киева оплатит Берлин?»

Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали меморандум, согласно которому Украина закупит сто истребителей Rafale. Соглашение также предусматривает приобретение систем ПВО SAMP-T, радиолокационных систем и беспилотников. Срок действия сделки рассчитан на десять лет. Одни лишь истребители Rafale обойдутся Киеву очень дорого, пишет Berliner Zeitung. Цена одного самолета составляет от 80 до 120 миллионов евро, а поставка сотни Rafale будет стоить от восьми до двенадцати миллиардов евро. Еще миллионы потребуются на системы SAMP-T и беспилотники. Это огромное бремя для Украины, особенно в то время, когда аналитики предупреждают о надвигающемся «финансовом крахе» Киева.

Фактически Украина уже несколько недель формально неплатежеспособна. Дефолт по суверенному долгу наступил в начале июня после того, как правительство решило не выплачивать причитающиеся деньги держателям облигаций на сумму 2,6 миллиарда долларов. Нынешний коррупционный скандал в энергетике еще больше усугубил ситуацию. ЕС планирует выделить Киеву кредит в 140 миллиардов евро на покрытие военных и бюджетных потребностей в следующие два года. Однако соглашение между странами-членами ЕС пока не достигнуто. ЕС уже предоставил Украине 178 миллиардов евро поддержки с 2022 года. На Германию в этой сумме приходится 38,2 миллиарда. Это делает Германию вторым по величине спонсором Украины после США. Париж предоставил Киеву 20,96 миллиарда евро. Это расхождение неоднократно вызывало напряженность между Берлином и Парижем. В Германии Францию ​​критикуют за обещания щедрой помощи Украине без реальных действий. Циники могли бы сказать, что многомиллиардную оружейную сделку Франции и Украины в итоге оплатит Германия. Украина купит французское оружие на немецкие деньги: в результате Киев получит оружие, Франция - прибыль, а Германия - дефицит бюджета.

Орбан: Венгрия хочет изменить ЕС, но никогда из него не выйдет

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что будущее Венгрии - в Европейском союзе, но подчеркнул, что блок нуждается в срочном реформировании. В своем новом интервью Орбан сказал, что Венгрия «хочет реформировать ЕС, но никогда не выйдет из него, поскольку является частью «западной христианской культуры», пишет Budapest Times.

По словам Орбана, центральным вопросом предстоящих выборов в Венгрии станет национальный суверенитет. Он заявил, что Брюссель финансирует политических оппонентов его правительства и использует экономическое давление и шантаж, чтобы манипулировать внутренними делами Венгрии. Орбан обвинил Брюссель в попытках «задушить» Венгрию экономически и финансово. Орбан в очередной раз заявил, что суверенитет должен оставаться основой европейской политической системы. Также он прокомментировал украинский кризис, заявив, что стороны «очень близки к миру».

«Трамп хочет всю Латинскую Америку»

С начала второго срока Дональда Трампа на посту президента США Вашингтон действует в Латинской Америке с невиданной за последние полвека активностью, пишет немецкая газета Handelsblatt. Штаты нарастили масштабное военное присутствие в Карибском бассейне. По всему региону Трамп поддерживает президентов, разделяющих его идеологию. Он также обеспечивает американским корпорациям привилегированный доступ к рынкам.

Возьмём, к примеру, Аргентину, третью по величине экономику Латинской Америки после Бразилии и Мексики: Трамп только что подписал с ней двустороннее соглашение о свободной торговле. Ранее Вашингтон поддержал правительство Хавьера Милея, предоставив кредиты на сумму 40 миллиардов долларов. США обеспечили доступ на аргентинский рынок для американских промышленных товаров и, наоборот, открыли свой рынок для сельскохозяйственной продукции с юга. Это создает новую конкурентную среду для промышленности ЕС. Компании ЕС только начали противостоять стремительному наступлению Китая и теперь рискуют оказаться под перекрестным огнем двух сверхдержав. Учитывая правый поворот в политике Латинской Америки, у Трампа не будет недостатка в новых партнёрах в регионе, заключил автор статьи.

«Пора с этим покончить!» - политики ЕС посылают на Украину лишь смерть»

Журналистка Крис Форсне устала от украинского кризиса и искажённого образа конфликта, создаваемого западными СМИ, пишет SwebbTV. Издание отмечает, что европейские политики, пытаясь сохранить свою репутацию, затягивают уже проигранный Украиной конфликт, «убивая молодежь». Форсне заявила, что несколько сотен тысяч молодых украинцев бежали в Западную Европу, так как «не хотят быть перемолотыми в мясорубке». По ее мнению, шведские СМИ не слишком заинтересованы в правде о конфликте и о том, как обстоят дела на Украине.

Журналистка подчеркнула, что Красноармейск фактически перешел под контроль России. Главным препятствием к миру она назвала желание западноевропейских политиков и Владимира Зеленского «сохранить лицо». В итоге они продолжают отправлять огромное количество «молодых, необразованных мальчишек на верную смерть, вместо того чтобы попытаться вести переговоры как следует». Форсе раскритиковала шведских политиков, которые хвастаются, что Стокгольм пошлет Киеву еще больше оружия - «еще больше смерти».