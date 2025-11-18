Немецкие СМИ заявили о ссоре канцлера Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским. Как сообщает РИА Новости, интересы двух политиков, по всей видимости, столкнулись вокруг уехавших украинцев — Берлин хочет отправить их на фронт, а Киев бережет, понимая, что иного источника легитимности у него не останется.

Возврат к «сытым и спокойным» временам как при Ангеле Меркель Мерц признает невозможным: газ уже не будет таким дешевым, бизнес конкурентоспособным, а уровень жизни высоким. У канцлера другое видение развития страны — ее милитаризация.

К концу десятилетия годовой военный бюджет ФРГ должен достигнуть 150 млрд евро — для сравнения, у соседней Франции он составит 80 млрд евро, что уже беспокоит французов. Параллельно с этим Берлин возвращает военный призыв. Формально его отложили в надежде на приток добровольцев, но подобный шанс призрачен, а позиция Мерца состоит в том, что при недоборе придется ввернуть обязательную службу в армии — по меньшей мере лотерейного типа.

Однако главное в немецком плане — это переориентация экономики на военную промышленность. Огромные инвестиции в предприятия этой сферы должны стать новой точкой роста страны. Для этого им обеспечат спрос: как за счет перевооружения армии, так и за счет холодной войны в Европе и конфликта на Украине.

Мерц уверен, что украинский кризис затянется надолго. ВСУ же до этого будущего могут не дожить, поскольку с 2022 по 2025 год Киев прошел путь от страны добровольцев до страны «ухилянтов». Немецкие власти знают, что ВСУ остро нужны солдаты. Однако они прячутся: кто по квартирам, кто по деревням, а кто в Европе. Последних Берлин хочет отправить на фронт особенно сильно.

«Зеленский должен сделать так, чтобы украинцы служили своей стране, а не приезжали в Германию», — публично заявил немецкий канцлер на прошлой неделе.

Схожие тенденции наблюдаются и в других странах ЕС, где «ухилянтов» особенно много — Чехии и Польше. В Праге новое правительство пришло к власти благодаря лозунгам о прекращении поддержки Украины, а для поляков резкий приток украинцев стал причиной серьезного общественно-политического напряжения.

Мерц жаловался на украинцев непосредственно Зеленскому и получил не тот ответ, на который рассчитывал. Однако, что именно хотел услышать немецкий канцлер — непонятно. Глава киевского режима не может добровольно выманить из стран ЕС украинцев призывного возраста, ведь ему нечего предложить: есть коррупционные скандалы, ловля людей на улицах и несколько часов электроэнергии сутки. Также есть «европейский выбор» — правда он не нужен тем, кто уже погиб.

В результате Мерц и Зеленский не могут найти общего решения по вопросу «ухилянтов», ведь никто из них не хочет брать на себя дополнительные политические риски из-за жестких мер. Например, Берлин мог бы депортировать украинцев со своей территории, но столкнется со сложностями из-за собственных законов и общественного мнения. Киев бы мог аннулировать все документы уехавших граждан, но полезный эффект от подобного маловероятен, а отношения с диаспорой будут испорчены навсегда.

Диаспора остается для Зеленского последней инвестицией в будущее. В крайнем случае украинский политик рассчитывает уехать в Лондон и стать «президентом в изгнании», а проживающие в странах Запада граждане Украины в таком случае будут источником его легитимности.

Уехавшие украинцы тем временем тоже стоят за собственный шкурный интерес, ведь прекращение конфликта лишит их статуса беженца и больно ударит по карману. Социологические опросы показывают, что перспектива возвращения на родину пугает две трети диаспоры.

Голоса рассеянных по миру украинцев помогут Западу переизбрать украинского лидера. При этом сам Зеленский не может гарантировать, что этим человеком станет именно он. Таким образом, его единственной надеждой остается статус кумира в среде эмигрантов, который он потеряет, если по просьбе Мерца начнет мешать им жить.

В результате глава киевского режима опекает эмигрантов так, словно именно они погибают за него на заведомо обреченном фронте. Тех, кому придется умереть на самом деле, в итоге поймают ТЦК.